2020/03/28 | 19:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت كوادر الحشد الشعبي، السبت، حملة تعفير لمنطقة الدسيم شرقي العاصمة بغداد وذلك ضمن حملة “وعي” للوقاية من فيروس كورونا.وقال اعلام الحشد في يبان وتلقته وكالة صدى، إن معاونية الدعم اللوجستي في الحشد الشعبي بالتعاون مع محافظة بغداد نفذت، اليوم، حملة تعفير لمنطقة الدسيم شرقي العاصمة بغداد وذلك ضمن حملة “وعي” للوقاية من فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعفر منطقة “الدسيم” شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعفر منطقة “الدسيم” شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).