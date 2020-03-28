2020/03/28 | 19:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشفت شركة أميركية، مساء اليوم السبت، عن ابتكارها جهازا يستطيع تشخيص الإصابة بفيروس كورونا الجديد خلال 5 دقائق، ما يعني كشف النقاب عن أسرع جهاز لفحص المرضى بالوباء العالمي المتفشي حاليا.وذكرت شركة "أبوت" الأميركية، المصنعة للأجهزة الطبية في بيان انها صنعت جهازا يستطيع تشخيص الإصابة بفيروس كورونا الجديد خلال 5 دقائق، وانها حصلت على "الإذن اللازم من إدارة الأغذية والأدوية في الولايات المتحدة للاستخدام السريع للجهاز".وأطلقت الشركة اسم "Abbott ID NOW COVID-19" على الجهاز.وأوضحت أن "الجهاز قادر أيضا على تحديد عدم الإصابة بالفيروس خلال 13 دقيقة".ولفتت إلى أن "الجهاز وزنه نحو 3 كيلوغرام، ويعمل على اختبار تسلسل الجينوم لفيروس كورونا، مؤكدة أنها ستعمل اعتبارا من الأسبوع المقبل على إنتاج 50 ألف جهاز من أجل القطاع الصحي الأمريكي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف جهاز قادر على تشخيص الإصابة بكورونا في 5 دقائق فقط) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف جهاز قادر على تشخيص الإصابة بكورونا في 5 دقائق فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).