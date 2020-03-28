فصيل عراقي يتوعد: رد قاسي جداً بانتظار أي ضربات أمريكية

2020/03/28 | 19:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت كتائب سيد الشهداء بزعامة آلاء الولائي، يوم السبت، إن الفصائل المسلحة، جاهزة للرد على أي ضربات أمريكية ضد الحشد والفصائل، فيما أشارت إلى وجود توحيد في المواقف والتحركات العسكرية للفصائل.

وقال المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي، لشفق نيوز، إن "الضربات الأمريكية على مواقع الحشد الشعبي والفصائل أمر متوقع، ولهذا الفصائل جاهزة ومستعدة للرد على أي عدوان أمريكي على السيادة العراقية".

وأكد الفرطوسي ان "ضربات المقاومة العراقية، هذه المرة على العدوان الامريكي، إذا حصلت، ستكون قاسية جداً، فكل شيء جاهز لأي عدوان، وحتى الخطط للرد جاهزة، وهذا الأمر تم اتخاذه بين كافة الفصائل، فهناك توحيد في مواقفها وتحركات العسكرية".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قالت، في 27 آذار الجاري، إن "البنتاغون أمر قادة الجيش بالتخطيط لتصعيد في الحملة العسكرية في العراق، بأمر تنفيذي صدر الأسبوع الماضي يقضي بتحضير حملة "لتدمير الفصائل التابعة لإيران" التي تهدد بتنفيذ هجمات جديدة ضد الجنود الأميركيين.



لكن الصحيفة أشارت إلى أن كبار القادة الأميركيين في العراق حذروا من أن حملة كهذه ستكون "دموية وقد تعطي نتائج عكسية وتهدد بشن حرب مع إيران".

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