نجم دورى السلة الأمريكي لـ ترامب: أخرس أيها المهرج

2020/03/28 | 19:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة وجه جى آر سميث لاعب كليفلاند كافالييرز لكرة السلة هجوم شديد اللهجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على تغريدات كتبها عبر حسابه على تويتر يهاجم فيها إحدى عمالقة الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب نشر استطلاع يكشف عدم موافقة الشعب على طريقة تعامله مع فيروس كورونا وسط تفشى الوباء في البلاد وتحولها […]

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