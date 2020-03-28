شاهد: لايخلو من “الحس الدرامي”.. “نجوم العراق” يجتمعون في عمل توعوي ضخم لمواجهة “كورونا”

2020/03/28 | 19:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أطلق عدد من نجوم العراق من فنانين وممثلين ورياضيين وشعراء، عملًا توعويًا للتعريف بمخاطر كورونا والتشجيع على التزام المنزل، في ظل تظافر الجهود العراقية لمواجهة الوباء.وفي خطوة غير مسبوقة، وبدعم مباشر من حزب التقدم الذي يترأسه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قدم عدد من الفنانين والممثلين والرياضيين العراقيين، عملا توعويا للتشجيع […]

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