تمديد حظر التجوال في عدد من محافظات العراق

2020/03/28 | 20:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مدد اقليم كردستان، السبت، حظر التجوال المفروض بسبب فايروس كورونا حتى 16 من الشهر المقبل، فيما مددت محافظة كركوك حظر التجوال إلى الـ11 من نيسان المقبل.وقال مصدر امني في حديث لـ “يس عراق” ، إن “اقليم كردستان مدد حظر التجوال حتى 16 من الشهر المقبل”.من جانبها، أعلنت خلية […]

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