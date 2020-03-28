إسبانيا تعلن عن 832 وفاة بكورونا المستجدّ خلال 24 ساعة

2020/03/28 | 20:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]سجّلت إسبانيا 832 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب الحصيلة الرسمية الأخيرة الصادرة السبت، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 5690.

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