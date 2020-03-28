روسيا تغلق حدودها بسبب كورونا لأجل غير مسمى

2020/03/28 | 20:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت الحكومة الروسية، اليوم السبت، أن روسيا ستغلق حدودها ابتداء من 30 مارس/آذار الحالي في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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