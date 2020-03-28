النقل تعلن عن رحلة استثنائية لاجلاء العراقيين من موسكو غدا الاحد

2020/03/28 | 20:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، تخصيصها رحلة استثنائية مباشرة لإجلاء المواطنين العراقين العالقين في موسكو واعادتهم الى ارض الوطن خلال 24ساعة، وذلك بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة الصحة لتطبيق اجراءات السلامة والفحص الصحي ومديرية الجوازات العامة.

وقال الوزير عبد الله لعيبي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "الطائرة التي تحمل الطراز B737/Yi-ASV التابعة لأسطول الناقل الوطني ستنطلق غداً الاحد المصادف 29/3/2020 في تمام الساعة التاسعة صباحاً متوجهة من مطار بغداد الدولي الى موسكو ومقرر عودتها في ذات اليوم في تمام الساعة السادسة مساءاً الى العاصمة بغداد".

وتابعت "فعلى الراغبين بالعودة الاسراع الى مكاتب الحجز التابعة للخطوط الجوية العراقية لتأكيد الحجز لتذاكر العودة وقطع تذاكر سفر جديدة وتم ذلك بعد استحصال كافة الموافقات الاصولية من مجلس الوزراء وخلية الأزمة وبالتنسيق مع السفارة العراقية المتواجدة في موسكو أستجابة للمناشدات الانسانية التي اطلقها المواطنين العراقين العالقين فيها".

يشار الى ان وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة اسطولها لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة واعادة العراقين الذين غادروا البلاد خلال الثلاث اشهر الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب ايقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.

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