صحة السليمانية تتحدث عن موعد حاسم لخطر تفشي كورونا

2020/03/28 | 20:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي يوم السبت، ان منتصف الشهر المقبل سيكون حاسماً لمعرفة مدى خطورة تفشي فيروس كورونا في السليمانية، معربا عن تفاؤله بجلاء الخطر.

وجاء في بيان للمدير العام لصحة السليمانية، ان يوم 15 نيسان المقبل سيشهد التأكد التام من مدى خطورة فيروس كورونا في مدينة السليمانية، منوها الى انه حتى اذا ازداد عدد المصابين خلال فترة حظر التجوال فليس هناك ما يدعو الى الخوف.

وتوقع هورامي ان تدخل السليمانية بعد 15 نيسان المقبل الى مرحلة التفاؤل، لافتا الى انه اذا التزم المواطنون بالتعليمات الصحية فان السليمانية ستتحصل على افضل النتائج في الحرب ضد كورونا.

يأتي في وقت اعلن وزير الصحة في حكومة الاقليم سامان برزنجي في تغريدة ان استمرار حظر التجوال وحجر المصابين والمشتبه في اصابتهم اسهم في حماية الاف المواطنين من الاصابة بفيروس كورونا.

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