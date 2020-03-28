النفط تخصص أموال لتحويل فنادق إلى محاجر صحية

2020/03/28 | 20:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزارة النفط، السبت، انها رصدت ٢ مليون و٤٠٠الف دولار لتحويل أماكن مخصصة كفنادق في البصرة الى مناطق حجر صحي.

وقال بيان للوزارة تلقت "شفق نيوز" نسخة منه، ان وزارة النفط "قررت تخصيص مبلغ ٢ مليون و٤٠٠ الف دولار لتأهيل ثلاثة أبنية جديدة في المدينة الرياضية بمحافظة البصرة كانت مخصصة كفنادق، بهدف توظيفها كمناطق لحجر المرضى المصابين بفايروس كورونا ومعالجتهم"، مشيرة الى ان ذلك "يأتي ضمن مبادرات الوزارة في تسخير كافة الإمكانيات لدعم القطاع الصحي وجهوده في حملات الوقاية من انتشار فايروس كورونا وحماية المواطنين، وبناء على توجيهات السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان".

واوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد ان شركة نفط البصرة ستقوم بالتعاون والتنسيق مع إدارة المحافظة والجهات الصحية المعنية فيها من اجل التعاقد مع شركات صينية لتجهيز هذه الأبنية بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات الصحية التي تتطلبها الرعاية الصحية الخاصة بالحجر الصحي وبشكل عاجل، وبالاستفادة من خبرة الصينين في هذه التجربة"، مردفا ان "هذه الاجراءات والمبادرات التي تقوم بها وزارة النفط ، تأتي ضمن الدعم الذي تقدمه للقطاع الصحي بشكل عام ولأبناء المحافظة بشكل خاص، للوقاية من انتشار فايروس كورونا والمساهمة في علاج المصابين به".

يذكر ان شركة نفط البصرة شكلت لجنة مع إدارة المحافظة والجهات الصحية المعنية لهذا الغرض، كما يشار الى ان الوزارة قدمت دعماً مالياً واجهزة ومعدات وادوية لعدد من المحافظات، فضلا عن تسخير عدد من أبنيتها وتخصيصها كمحاجر للمصابين بالفايروس، فضلا عن توفير مستلزمات العلاج من الأجهزة والأدوية والأغذية المطلوبة، بحسب بيان الوزارة.

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