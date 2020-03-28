كوردستان تمدد تعليق الدراسة ودوام المؤسسات الحكومية لـ16 نيسان

2020/03/28 | 20:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان العراق يوم السبت تمديد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات ودوام المؤسسات الحكومية لغاية 16 نيسان/أبريل المقبل جراء مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

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