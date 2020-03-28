الحكمة: 50% من النواب الشيعة لا يمانعون تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة

2020/03/28 | 20:08 - المصدر: قناة التغيير

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كشف تيار الحكمة الوطني عن مقبولية رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لتشكيل حكومته المرتقبة

وقال النائب عن التيار أسعد المرشدي في تصريح، إن خمسين بالمئة من نواب الكتل الشيعية في البرلمان لا يمانعون تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، مبينا أن هذه النسبة تأتي رغم رفض الكتل السياسية الكبرى التصويت له.

ورجح أن تكون التشكيلة الوزارية جاهـزة للتصويت في مجلس النواب خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا الى أن الزرفي يناقش حاليا مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني تشكيل حكومة تحظى بإجماع الشارع العراقي.

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