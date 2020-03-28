2020/03/28 | 20:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التجارة العراقية، اصابة الوكيل الأقدم للوزارة وليد الحلو، بفيروس كورونا.

واكدت الوزارة في بيان تشخيص إصابة الوكيل الأقدم للوزارة وليد الحلو بفيروس كورونا المستجد، وهو يرقد الآن في إحدى المستشفيات في العاصمة بغدادموضحة أن وكيل الوزارة لم يكن يمارس عمله في الوزارة قبل وبعد الإصابة كونه كان في إجازة رسمية لأكثر من خمسة عشر يوماً بسبب وعكة صحية، وخلال الإجازة شخص بإصابته بفيروس كورونا.

وشددت على أن الحلو لم يلتقٍ بالوزير ولم يحتك به ولا حتى أيضاً بقيادة الوزارة والمنتسبين، وتم اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تتعلق بتعفير وتعقيم المكتب وحجر الجهات ذات العلاقة بالمصاب وفق التعليمات التي تصدرها الجهات الصحية المخولة.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة الوكيل الأقدم لوزارة التجارة العراقية “وليد الحلو” بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة الوكيل الأقدم لوزارة التجارة العراقية “وليد الحلو” بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).