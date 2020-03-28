بالفيديو | وزارة الصحة تنصح المواطنين بعدم الخروج من المنزل تجنبا للإصابة بفيروس كورونا

2020/03/28 | 20:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت وزارة الصحة والبيئة دعوتها للمواطنين، للالتزام بإجراءات الوقاية لخلية الأمر الديواني رقم خمسة وخمسين لمواجهة وباء كورونا، مشددة على ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة

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