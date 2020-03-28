بالصورة: القبض على شخص قتل عمه واصاب اثنين من ابنائه بأحد اقضية ديالى

2020/03/28 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، السبت، عن القاء القبض على شخص قتل عمه واصاب اثنين من ابنائه بأحد اقضية ديالى.

وقال قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري في بيان، إنه "تم القاء القبض على المجرم الذي ارتكب جريمة قتل بحق عمه واصابة اثنين من ابنائه بجروح في قرية السعدية بقضاء الخالص".

وبين الشمري أن "القاء القبض تم بعد مدة وجيزة من ارتكابه الجريمة البشعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

بغداد اليوم - نينوى

نفى القيادي في الحشد العشائري بمحافظة نينوى العميد ابراهيم المرسومي، السبت (28 اذار 2020)، سيطرة عناصر تنظيم داعش على عدد من المناطق والقرى في جزيرة نينوى.

وقال المرسومي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوضع في جزيرة

بغداد اليوم _ بغداد

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، يحي رسول، السبت 28-3-2020، وجود اسباب ويوادر تمهد لانسحاب قوات التحالف من قواعدها العسكرية في العراق.

وقال يحيى رسول، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك بوادر جيدة لانسحاب قوات الت

بغداد اليوم- خاص

رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، السبت (28 اذار 2020)، أن أي ضربة أمريكية ضد الفصائل في العراق، من شأنه أن يسرع من خروج قواتها من البلاد، فيما شكك بذريعة انسحاب قوات التحالف الدولي من قواعده في العراق.

وقال ال

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