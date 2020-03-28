اقليم كردستان يمدد عطلة المدارس والمؤسسات الحكومية الى يوم 16 نيسان

2020/03/28 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

قررت حكومة اقليم كردستان، اليوم السبت (28 اذار 2020)، تعطيل الدوام في المدارس وجميع المؤسسات الحكومية في الاقليم حتى الـ16 من الشهر المقبل.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل، في بيان مقتضب "نظرا للظروف الحالية واستمرار ازمة كورونا فأنه قررنا تمديد تعطيل الدوام في المدارس وجميع المؤسسات الحكومية حتى السادس عشر من شهر نيسان المقبل، على ان يتم استثناء الدوائر الأمنية والخدمية لتتمكن من القيام بواجبها".

وسجلت وزارة الصحة في إقليم كردستان اليوم، تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا في المناطق التابعة للإقليم.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا جديدة، سجلت في محافظة أربيل اليوم، وواحدة في حلبجة".

وأضافت، أن "العدد الكلي للإصابات في الإقليم ارتفع إلى 121 إصابة".

بغداد اليوم - أربيل

أعلنت محافظة أربيل، السبت (28 اذار 2020)، استثناء المصارف الاهلية ومكاتب الصيرفة من حظر التجوال يومين في الاسبوع.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظة اربيل في بيان، إنه "سيتم السماح للمصارف الأهلية بالعمل يومي (الاثنين وا

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر محلي، السبت، بانهيار جسر سعد الرابط بين قضاء الهارثة بمنطقة الزريجي ضمن ناحية النشوة شمالي البصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "جسر سعد، الذي يربط قضاء الهارثة بمنطقة الزريجي ضمن ناحية النشوة شمالي البصرة ان

بغداد اليوم- كركوك

اصدر محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، السبت، قرارت جديدة بشأن التعامل مع فيروس كورونا في المحافظة.

وقال الجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "خلية الازمة اجتمعت برئاسة رئيسها المحافظ ، راكان سعيد الجبوري وبحضور اعضاء

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