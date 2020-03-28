2020/03/28 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - أربيل

أعلنت محافظة أربيل، السبت (28 اذار 2020)، استثناء المصارف الاهلية ومكاتب الصيرفة من حظر التج...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اربيل تستنثي المصارف الاهلية ومكاتب الصيرفة من حظر التجوال يومين في الاسبوع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اربيل تستنثي المصارف الاهلية ومكاتب الصيرفة من حظر التجوال يومين في الاسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).