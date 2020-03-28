ريال مدريد لن يخفض رواتب لاعبيه رغم تفشي كورونا

2020/03/28 | 20:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن نادي ريال مدريد يملك وضع اقتصادي قوي يسانده في الأزمة الحالية، بسبب توقف المسابقات، بحكم انتشار فيروس كورونا المستجد.وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن “ريال مدريد لن يتجه لتخفيض رواتب اللاعبين، مثلما قامت به العديد من الأندية المنافسة في “الليغا”، موضحة أن حسابات “الملكي” القوية تساعده على التخفيف من أثر

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