2020/03/28 | 20:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد السيستاني يجيب على الاسئلة بشأن المتوفين بوباء كورونا ويفتي بعدم جواز حرق جثتهم .

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