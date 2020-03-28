بالصورة .. بعد تغريد

2020/03/28 | 20:09 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

رد السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للحكومات التي تتيح زواج المثليين بالتراجع عن هذا القرار، معتبرًا أنه أحد الوسائل التي تسببت بانتشار كورونا.

وقام السفير هيكي باعادة تغريد تدوينة الصدر، معلقًا عليها بـشكرًا للتواصل مع دول مثل بريطان...

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