2020/03/28 | 20:10 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة النفط ترصد 2.4 مليون دولار لتأهيل 3 ابنية في المدينة الرياضية بالبصرة ضمن الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا

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