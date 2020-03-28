2020/03/28 | 20:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديتبع....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني يحرّم "حرق" جثمان المتوفي بكورونا ويرفض منع دفه في مقابر المسلمين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيستاني يحرّم "حرق" جثمان المتوفي بكورونا ويرفض منع دفه في مقابر المسلمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).