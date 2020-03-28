بالصور …… الجيش العراقي يغلق سوق مريدي في مدينة الصدر

2020/03/28 | 20:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ، ضمن إجراءاتهِ لفرض حظر التجوال في الضاحية الشرقية لبغداد، لإلزام السكان بالحظر بعد ان خالف الكثير الإجراءات الوقائية التي إتخذت للحد من إنتشار كورونا للاشتراك بقناة تسريبات نيوز على […]

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