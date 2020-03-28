🟠الصحة النيابية تتهمرئيس الوزراء المستقبل بعدم الاكتراث لأزمة فايروس كورونا

2020/03/28 | 20:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم عضو لجنة الصحة النيابية النائب فالح الزيادي، السبت رئيس الوزراء المستقبل عادل عبد المهدي بعدم الاكتراث لأزمة فايروس كورونا في العراق.وقال الزيادي، إن “هناك عدم اكتراث واضح من […]

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