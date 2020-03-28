كركوك تتخذ قراراً جديداً بشأن حظر التجوال

2020/03/28 | 20:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الازمة في محافظة كركوك،السبت، عن تمديد حظر التجوال في المحافظة حتى يوم ١١ نيسان المقبل، فيما قررت تخفيض اجور المولدات الاهلية الى ٣ آلاف دينار.

وقال عضو خلية الازمة في كركوك، عمران جمال، لشفق نيوز، أن الخلية في اجتماعها اليوم السبت الموافق ( 28/3/2020 )خرجت بعدة توصيات أهمها، تمديد حظر التجوال الى ١١-٤-٢٠٢٠ و تخفيض أجور المولدة إلى ٣ الألف دينار واعفاء ١٠ عائلات محتاجة".

واضاف ان الخلية قررت ايضا "دعم المستثمرين الذين تم احالتهم بأعمال المقاولات للعائلات المحتاجة و تهيئة مستشفى كيوان للحجر الصحي"، منوها الى فتح ثلاث محطات وقود هي كل من عقبة بن نافع و الأندلس والشرقية، وتحديد يومين بالاسبوع لملاكات الصحة والدفاع المدني هما ( الإثنين _ الأربعاء ) في محطة الشرقية .

وتابع ان خلية الازمة قررت تبديل النغمات لدى بائعي الغاز المتجولين بتوعيات ارشادية ضد فايروس كورونا أثناء تجوالهم في مناطق كركوك.

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