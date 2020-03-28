السيستاني يصدر فتوى بشأن التعامل مع جثامين المتوفين بكورونا

2020/03/28 | 20:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفتى المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني يوم السبت، بعدم جواز ممانعة دفن جثامين المتوفين بفيروس "كورونا" في المقابر العامة، فيما أكد حرمة حرق جثث الضحايا.

وقال السيستاني في معرض رده على إستفسارات بخصوص تغسيل وتكفين ودفن ضحايا "كورونا"، نشرت على موقعه الرسمي، إنه "لايجوز الممانعة في دفن المتوفين بسبب فيروس كورونا في المقار العامة، وعلى السلطات المعنية تسهيل الأمر في ذلك".

وعلى مدى الأيام الماضية، أبدى ذوو المتوفين بفيروس "كورونا" إستياءهم من منعهم من دفن ذويهم في المقابر العامة من قبل القائمين على المقابر والعشائر القريبة، بدعوى الخوف من انتقال الفيروس إلى المدنيين.

وحول إمكانية حرق جثمان المتوفي بفيروس "كورونا"، أجاب السيستاني أنه "لايجوز حرق جثمان الميت المسلم، ويجب على ذويه وغيرهم الممانعة من ذلك، والإصرار على دفنه وفق مايجب في الشرع الحنيف".

وبشأن إمكانية الإبقاء على جثمان المتوفي في صندوق الموتى، أجاز السيستاني الإجراء شريطة أن "يوضع في الصندوق على الجانب الأيمين موجهاً وجهه إلى القبلة، كما لو كان يوضع على التراب".

وبخصوص الوجه الشرعي من عدم تغسيل الموفي بفيروس "كورونا"، أشار المرجع الشيعي إلى أنه "إذا لم يتيسر تغسيله لخوف إنتقال العدوى منه، فأن تيسر أن يتيمم بيد الحي، ولو مع إستخدامه للقفازات يتعين ذلك، ولو لم يتيسر أيضاً أو نعت منه السلطات المختصة، دفن بلا غسل ولاتيمم".

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