حقوق الإنسان النيابية تعلن عن توصياتها بعد اجتماع طارئ ناقش تداعيات ازمة كورونا

2020/03/28 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-البصرة

بإنارة خفيفة، ومحل بواجهة عليها لافتة "مغلق"، وبسرية شبه تامة، يستقبل بعض الحلاقين زبائنهم، متحدين أمر الإغلاق، للحد من انتشار فيروس كورونا، في محافظة البصرة، التي تشهد تصاعدا متسارعا في عدد الإصابات بالفيروس.

وبعد

بغداد اليوم-بغداد

توقع عضو منظمة الصحة العالمية في العراق، عدنان نوار، السبت 28-3-2020، ارتفاع اعداد الاصابة بفيروس كورونا في العراق الى 1000 حالة في الاسبوع الاول من شهر نيسان المقبل على ابعد تقدير.

وقال نوار في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان &q

بغداد اليوم- كردستان

قررت حكومة اقليم كردستان، اليوم السبت (28 اذار 2020)، تعطيل الدوام في المدارس وجميع المؤسسات الحكومية في الاقليم حتى الـ16 من الشهر المقبل.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل، في بيان مقتضب "نظرا للظروف الحالية واست

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