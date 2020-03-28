2020/03/28 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-البصرة

بإنارة خفيفة، ومحل بواجهة عليها لافتة "مغلق"، وبسرية شبه تامة، يستقبل بعض الحلاقين زبائن...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كورونا يعطل عمل ألف حلاق في البصرة والشرطة تحذر من يعملون بالخفية: ستسجنون لـ 3 سنوات !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كورونا يعطل عمل ألف حلاق في البصرة والشرطة تحذر من يعملون بالخفية: ستسجنون لـ 3 سنوات !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).