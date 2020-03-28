شاهد... اجراءات مشددة تتخذها الدول العربية لمواجهة تفشي كورونا

2020/03/28 | 20:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت الدول العربية العديد من الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم فرض حظر تجول والغيت رحلات دولية ونشاطات مختلفة لمواجهة المرض، وت...

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