خبير امني يؤكد تلقي أميركا ردًا موجعًا بحال وجهت أية ضربة لفصائل المقاومة

2020/03/28 | 20:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال الخبير الأمني عدنان الركابي، اليوم السبت، ان القوات الأمريكية ستتلقى ضربة موجعة بحال اعتدت على فصائل المقاومة الإسلامية.وذكر الركابي في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” ان “اميركا تسعى الى معاقبة من قاوم عصابات داعش الإرهابية في العراق والشعب العراقي لن يقف مكتوف اليدين بالدفاع عن ارضه ومقدساته ضد […]

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