كورونا “يحصر” نحو 100 عالم على متن سفينة في القطب الشمالي

2020/03/28 | 20:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة لم يتمكن مجموعة من العلماء في القطب الشمالي، وعددهم 100 عالم، على متن سفينة أبحاث من العودة إلى منازلهم، بعد أن أغلقت الدول حدودها بسبب فيروس كورونا، حيث كان العلماء يشاركون في مشروع يسمى مرصد الانجراف متعدد التخصصات “MOSAiC”، لدراسة آثار تغير المناخ على القطب الشمالى.ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى […]

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