شاهد: وسط أزمة “كورونا”.. عالم الأحياء التطوري “ريتشارد دوكينز” يقتبس كلمات للجاحظ ويتساءل ماذا حل بالعراق؟!

2020/03/28 | 20:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اقتبس عالم الأحياء التطوري الشهير، ريتشارد دوكينز، عبارات من العالم العربي العراقي الشهير الجاحظ يخص التطور السلوكي للكائنات الحية، فيما تساءل متأسفًا حول وضع المجتمع الاسلامي والعراقي تحديدًا قائلًا: “ماذا جرى”؟ وكتب دوكينز في تغريدة على حسابه بتويتر، ورصدتها “يس عراق” :”تدخل الكائنات الحية في صراع من أجل إدامة وجودها والحفاظ […]

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