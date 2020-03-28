مراسل “العهد نيوز”: أحباط محاولة تسلل مسافر عائد من ايطاليا للموصل

2020/03/28 | 20:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى افاد مراسل افاد مراسل “العهد نيوز” في نينوى، اليوم السبت ، عن احباط محاولة لدخول مسافر الى الموصل عائد من ايطاليا وقال مرسلنا ان ، “الامن الوطني احبط اليوم محاولة تسلل لمسافرٍ عاد من ايطاليا وحاول الدخول الى الموصل”.واضاف الى ان ذلك،” حصل بمساعدة احد ضعاف النفوس ممن لاتهمهم سلامة […]

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