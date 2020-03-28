2020/03/28 | 20:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة الديوانية، مساء اليوم السبت، عن سلامة تسعة أشخاص يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "دائرة صحة الديوانية وصلتها النتائج المختبرية لتسعة أشخاص مشتبه إصابتهم بفيروس كورونا، وان نتائج الفحوصات كانت سلبية".وأضاف أن "الأشخاص التسعة ظهرت نتائجهم سلبية ولم يثبت إصابتهم بفيروس كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الديوانية تعلن سلامة 9 اشخاص اشتبه بإصابتهم بكورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الديوانية تعلن سلامة 9 اشخاص اشتبه بإصابتهم بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).