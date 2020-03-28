جنرال ايراني: امريكا تخطط لسيناريوهات

2020/03/28 | 20:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأكد قائد حرس الثورة الإيراني حسين سلامي، مساء اليوم السبت، أن الأميركيين أجبروا أخيراً على إغلاق سفارتهم في العراق بسبب إجراءاتهم الأمنية.واعتبر سلامي في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"، أنه "بوجود الامريكيين في هذه المنطقة فهُم سيضرون أنفسهم وشعوب المنطقة".واضاف أنه "بدلا من التفكير بسيناريوهات هوليوود في العراق عليهم الاهتمام بأرواح شعبهم في نيويورك وغيرها، بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا هناك".يذكر أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة قررت الانسحاب من عدة قواعد وسلمت منشآتها للقوات العراقية.

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