بسبب حوادث الخطف: السويداء ودرعا على خط المواجهات

2020/03/28 | 21:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاشت درعا والسويداء، أمس الجمعة، أحداثاً دامية، راح ضحيتها نحو 16 قتيلاً على الأقل، وعدداً من الجرحى، خلال اشتباكات اندلعت بين مسلحين من المحافظتين، على خلفية عمليات خطف متبادل.وأكدت

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