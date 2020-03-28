نائب عن الفتح: لن نسمح لأميركا وسفارتها بتمرير جنديها لرئاسة الحكومة الانتقالية

2020/03/28 | 21:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكد النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي، اليوم السبت، أن رغبة البعض في تمرير مرشح رئاسة الوزراء عدنان الزرفي بطريقة غير دستورية هو ضرب من الخيال ولن نسمح به مهما كلف الامر، محذراً من انجاح المشروع الامريكي في تمرير جنديها لرئاسة الوزراء.وقال عليوي في حديث صحفي، إننا “نعي جيداً ان […]

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