2020/03/28 | 21:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أمام البحث المستمر لمختبرات العالم عن علاج أو لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد، بدأت الصين الترويج لعلاج من الطب التقليدي الصيني أغضب نشطاء الحياة البرية، وفق موقع شبكة فوكس نيوز الأميركية.ونشرت اللجنة الصحية الوطنية في الصين، في وقت سابق من الشهر الجاري، قائمة بعدد من العلاجات المحتملة للفيروس، بما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الترويج لعلاج كورونا في الصين يثير غضب ناشطي الحياة البرية!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الترويج لعلاج كورونا في الصين يثير غضب ناشطي الحياة البرية!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).