أربيل تحدد أيام عمل المصارف الأهلية ومكاتب الصيرفة

2020/03/28 | 21:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة أربيل، اليوم السبت، أنه سيجري السماح للمصارف الأهلية ومكاتب الصيرفة بالعمل يومين في الأسبوع اعتباراً من بعد غد الاثنين، 30 آذار 2020، استثناء من إجراءات حظر التجوال في مدينة أربيل.وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمحافظة أربيل تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “يسمح للمصارف الأهلية بالعمل يومي (الاثنين والأربعاء) من كل […]

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