2020/03/28 | 21:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى-اين]كشفت حكومة ديالى المحلية، السبت، عن توجيه رسمي لسيطراتها مع 4 محافظات مجاورة منها بغداد يتعلق بضحايا كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تصدر توجيهاً لسيطراتها مع 4 محافظات بشأن ضحايا “كورونا”) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تصدر توجيهاً لسيطراتها مع 4 محافظات بشأن ضحايا “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).