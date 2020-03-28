حقوق الانسان في كربلاء: السجون تخضع للتعقيم اليومي ولا اصابات لغاية الان

2020/03/28 | 21:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء-اين]أكد مكتب حقوق الانسان في محافظة كربلاء، السبت، أن السجون تخضع يوميا الى التعقيم والتعفير، فيما يخضع السجناء الى الفحوصات المستمرة لكشف الإصابات بفيروس كورونا.

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