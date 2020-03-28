الأحزاب الشيعية مُرتعبة بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق

2020/03/28 | 21:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى مع انسحاب عناصر القوات الأجنبية من القواعد العسكرية العراقية والموظفين الأميركيين بسبب زيادة المخاطر الأمنية عقب الهجمات الصاروخية من قبل #الميليشيات الموالية لإيران، وازدياد المخاوف من تفشي فيروس “#كورونا”

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