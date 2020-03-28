إصابة و27 حالة اشتباه بكورونا في كربلاء

2020/03/28 | 21:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر محلي يوم السبت تسجيل إصابة والاشتباه بـ27 حالة أخرى بفيروس كورونا في محافظة كربلاء.

وقال المصدر في تصريح خاص لشفق نيوز، إن "مفارز الصحة، بإسناد من القوات الأمنية، قامت بتطويق منطقة الإبراهيمية في الحسينية بعد الكشف عن قيام الأهالي بالتستر على العائدين من السفر وعدم إبلاغ الجهات المعنية".

وأضاف المصدر أنه "تم تعقيم المنطقة بمساندة مديرية الدفاع المدني في قضاء الحسينية، بعد الكشف عن إصابة مؤكدة لمواطن كان عائد من إيران واشتباه بإصابة 27 آخرين".

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