الرزفي يزور إقليم كوردستان لبحث تشكيل حكومته

2020/03/28 | 21:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت كتلة النصر النيابية، يوم السبت، عن نية لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي للتوجه إلى اقليم كوردستان خلال الأيام المقبلة لبحث تشكيل حكومته.

وقالت النائب عن النصر ندى شاكر جودت لـ"شفق نيوز"، أن "رئيس الوزراء المكلف سيتوجه إلى إقليم كوردستان اللقاء المسؤولين في حكومة الإقليم والأحزاب الكردستانية لبحث مسالة تشكيل حكومته والحصول على ثقة البرلمان".

وأضافت أن "الزرفي يهدف من خلال زيارته الحصول على دعم كافي يؤهله للحصول على ثقة مجلس النواب لتمرير حكومته"، لافته إلى انه "زيارة الزرفي تاتي بعد زيارته إلى الفلوجة والقاء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي".

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