2020/03/28 | 21:10 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن النصر: الزرفي بدأ باستلام السير الذاتية للمرشحين لتولي الوزارات بحكومته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/28 | 21:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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