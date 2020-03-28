2020/03/28 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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مكتب رئيس برلمان كردستان يكشف عن نتيجة فحصها بعد انتهاء فترة الحجر

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بغداد اليوم - بغداد

كشف مدير الصحة العامة بدائرة صحة الكرخ، نازك الفتلاوي، السبت (28 اذار 2020)، حقيقة دخول الكوادر الطبية حالة الإنذار بسبب تصاعد الاصابات بفيروس كورونا في العاصمة بغداد ومحافظات اخرى، خلال اليومين الماضيين وخاصة في مناط

بغداد اليوم- بغداد

حذر مدير عام صحة الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم السبت، من حدوث كوارث كبيرة، في العاصمة بغداد، نتيجة عدم التزام سكان مناطق شعبية كبيرة، بالارشادات الصحية وحظر التجوال.

وقال الحجامي، في بيان توضيحي بشأن ما يحدث في العاصمة وتلقته (ب

بغداد اليوم- كردستان

قال مدير عام صحة السليمانية، صباح هورامي، اليوم السبت، ان منتصف الشهر المقبل سيكون حاسماً لمعرفة مدى خطورة تفشي فيروس كورونا في المحافظة، معربا عن تفاؤله بجلاء الخطر.

وجاء في بيان للمدير العام لصحة السليمانية، ان "يوم

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