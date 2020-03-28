مدير صحة الكرخ بعد تفقده 6 مناطق ببغداد: سكانها غير ملتزمين بالحظر وينسجون اكفانهم في الغيب !

2020/03/28 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حذر مدير عام صحة الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم السبت، من حدوث كوارث كبيرة، في العاصمة بغداد، نتيجة عد...





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