السكك الحديدية: استمرار نقل المشتقات النفطية خلال حظر التجوال

2020/03/28 | 21:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: أكد وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي، أمس السبت، الاستمرار بنقل المشتقات النفطية خلال حظر التجوال، مشيراً الى ان ذلك جاء لتوفير زيت الغاز وسد حاجة المواطن.وقال لعيبي في بيان، ان “السكك الحديد مستمرة بنقل وتحميل وتسفير المشتقات النفطية من مصافي الشعيبة في البصرة إلى مستودعات نفط الحلة بواسطة الأحواض ...

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