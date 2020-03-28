ترامب يوقع حزمة تحفيز أميركية تاريخية بقيمة 2.2 تريليون دولار

2020/03/28 | 21:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقد الدولي: اقتصاد الولايات المتحدة دخل مرحلة الركود بسبب “كورونا” الصباح الجديد ـ وكالات: وافق مجلس النواب الأميركي يوم الجمعة على حزمة قيمتها 2.2 تريليون دولار – الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة – لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا، وسارع الرئيس دونالد ترامب إلى توقيعها كي تصبح قانونا ساريا....

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